Трамп пригрозил добавить еще 50% к пошлинам на товары из Китая

Если Китай не откажется от увеличения на 34% таможенных пошлин на американские товары, США введут дополнительные пошлины в отношении импорта из КНР. С таким заявлением выступил в понедельник, 7 апреля, американский лидер Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов пригрозил в социальных сетях, что введет дополнительные пошлины в отношении китайских товаров еще на 50% c 9 апреля — сверх того повышения, что уже анонсировал.

Трамп также обратился к критикам его экономических решений, назвав их слабаками и "паниканцами". По утверждению политика, у США появился шанс сделать что-то, что следовало сделать десятилетия назад, а потому нужно проявить силу и терпение — тогда "результатом станет величие" (цитата по РИА Новости).

Заявлению Трампа предшествовало появление сообщений о том, что президент США решил отсрочить на 90 дней введение новых торговых пошлин — это якобы затрагивало все страны, кроме Китая. Однако Белый дом заверил, что подобные публикации не соответствуют действительности.

При этом министр финансов Китая Лань Фоань рассказал, что с 10 апреля пошлина на ввоз любых американских товаров в КНР составит 34%. Де-факто Пекин объявил о начале торговой войны с Вашингтоном, отказавшись разрешить противоречия в переговорном процессе.