Лицам без гражданства могут разрешить заключать контракт на службу в ВС России

Министерство юстиции России разработало поправки в законодательство, разрешающие заключать контакт на службу в российской армии лицам без гражданства.

Как уточняет ТАСС, предлагается внести изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Предполагается, что это расширит возможности лиц без гражданства и послужит унификации условий службы с иностранными гражданами, которые уже имеют право служить по контракту в определенных должностях.

Эти поправки уже встретили одобрение министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, а также ФСБ и ФСИН.

Ранее в России обязали служить в армии тех, кто получил российский паспорт — они тоже должны исполнять обязанности по защите своего нового Отечества. В случае уклонения от постановки на воинский учет таких людей будут лишать обретенного гражданства России.

В недалеком будущем заниматься вопросами, связанными с приезжими, будет заниматься специальная служба в структуре Министерства внутренних дел — создать ее поручил президент России Владимир Путин. Подчеркивалось, что задачей нового ведомства станет совершенствование государственного управления в сфере миграции.