"Теперь папа летает на небесах": 6-летнему сыну сообщили о смерти Паши Техника

Паша Техник умер 4 апреля в одной из больниц Таиланда. Официально причиной его смерти названа легочная инфекция. У рэпера остался 6-летний сын, от мальчика несколько дней скрывали смерть папы.

Бывшая жена Техника Ева Карицкая не решалась сказать сыну о произошедшей трагедии. Она опасалась, что мальчик будет вне себя от горя. Ева была с Пашей в его последние мгновения, а сейчас она вернулась в Москву и занимается похоронами рэпера.

Собравшись с силами, Карицкая рассказала Ване, что его папы больше нет. Разговор вышел не из легких.

"Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел… И теперь летает на небесах. Что умер. Конечно поплакали, но вроде как не критично отреагировал… Без супер истерики…" — поделилась Ева на своей странице в соцсети.

Напомним, тело Техника привезут в Россию только 8 апреля. Семья приняла решение похоронить музыканта в Москве. Прощание с рэпером, вероятно, пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово. Об этом просит его мама, потому что там Пашу крестили, пишет "Комсомольская правда". Похоронят Техника, по предварительным данным, на Троекуровском кладбище Москвы.