Ученые воссоздали лютоволков из "Игры престолов"

Американские биотехнологи "воскресили" вымерший вид млекопитающих — это ужасные волки, которые обитали в эпоху плейстоцена (250 000–13 000 лет назад) в Северной Америке.

Как сообщает Bloomberg, о таком достижении объявила компания Colossal Biosciences. Там утверждают, что воссоздали вид, популяризированный сериалом "Игра престолов", но не встречавшийся в реальности уже более 12 тысяч лет.

Генный материал вымерших животных специалисты, как утверждает компания, нашли в музеях — в черепе возрастом 72 тысячи лет и зубе возрастом 13 тысяч лет. Затем ученые взяли клетки серого волка и провели 20 редактирований генома, акцентируясь на особенностях ужасного волка: величина, тяжелые мышцы, белая шерсть. Отредактированные клетки внедрили в яйцеклетки домашних собак, суррогатами служили помеси крупных гончих.

В конечном счете на свет появились три щенка: Ромул, Рем, Кхалиси. Они хорошо растут, питаясь смесью говядины, оленины и конины, а также специальным кормом. Содержат животных в некоем секретном месте на территории Соединенных Штатов.

Между тем важнейшее событие в мире палеонтологии произошло в Северо-Восточном федеральном университете Якутии — там приступили к изучению мумии детеныша шерстистого мамонта, которой не меньше 50 тысяч лет. Этот мамонтенок пережил два оледенения.

Методы радиоуглеродного датирования и палеогеномного исследования позволяют ученым погрузиться глубже в историю нашей планеты. Например, российские ученые исследовали образцы внутренних органов хищника из Ледникового периода — древнего волка возрастом более 44 тысяч лет. Больше всего экспертов заинтересовал желудок животного.