Дорогомиловский суд Москвы признал продюсера и режиссера Алексея Петрухина виновным в коррупции — он приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе суда, Петрухин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России.

Как напоминает РИА Новости, Фонд кино подавал к Петрухину иски на 222 миллиона рублей и примерно на 100 миллионов рублей — из-за провала в прокате второй части фильма "Тайна печати драконов" и из-за задержки выхода третьей части франшизы "Путешествие в Индию".

В России продолжается последовательная борьба с коррупцией, в том числе во властных структурах. Обвиняемым по одному из таких дел проходит начальник главного управления связи ВС России, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он попросил отправить его на СВО, чтобы "послужить Родине".

Президент России Владимир Путин отметил, что в противодействии коррупции важно уделять особое внимание расходованию средств на национальные проекты и гособоронзаказ, поскольку в эти сферы идут крупные суммы из бюджета.