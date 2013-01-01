Солист "Челси" Алексей Корзин похоронил 34-летнюю жену: "Катя просто не проснулась"

Алексей Корзин сообщил трагические новости. Скончалась его жена Екатерина. Ей было 34 года.

Возлюбленной солиста "Челси" не стало еще 23 марта, но убитый горем вдовец не мог рассказать об этом поклонникам. Чуть придя в себя, Алексей опубликовал в соцсети трогательное видео. На кадрах он собрал самые яркие моменты из жизни Екатерины.

"Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждет… А ты как будто все знала наперед… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…" — подписал видео Корзин.

Новости о смерти жены солиста "Челси" подтвердила Яна Чурикова. Она сообщила, что женщина умерла во сне.

"Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…" — рассказала Чурикова.

Екатерина родила Алексею двоих детей. Старший сын появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.