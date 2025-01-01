Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе

Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за эффективную работу таможни Беларуси. Она задержала партию взрывчатки, которую преступники намеревались провезти в Россию.

Как пишет Telegram-канал "Пул первого", российский лидер сам позвонил Лукашенко и "попросил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".

Наряду с этим политические лидеры обсудили предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025", а также кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, и условились при встрече обсудить актуальные вопросы.

Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают регулярные контакты, проводят телефонные разговоры и личные встречи. Российский лидер подчеркивал, что огромное значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах обороны, безопасности и внешней политики.

Александр Лукашенко заверил, что "Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа". Политик уверял, что люди старшего возраста "это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве".