"Это очень дорого": Ксения Собчак купила место на кладбище для Паши Техника

Тело Паши Техника привезут в Москву 8 апреля. Рэпер умер на прошлой неделе в Таиланде. Сейчас его семья готовится к похоронам.

Как выяснилось, у родных не было денег на отдельную могилу для музыканта. Его должны были похоронить рядом с родственниками. Но друзья и бывшая жена рассказали, что хотели бы, чтобы у Паши было отдельное место на погосте. Об этом узнала Ксения Собчак и решила помочь.

Журналистка заключила сделку с бывшей женой Техника. Ева Карицкая дала интервью Собчак, а вместо гонорара получила возможность с достоинством проводить в последний путь возлюбленного.

"Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар", — поделилась Ева в своем Telegram-канале.

Между тем директор рэпера Марк Яровный сообщил детали похорон. Техника решили положить в гроб не в костюме, а в той одежде, в которой он ходил в обычной жизни. А вся процедура вместе с доставкой тела из Таиланда обойдется примерно в пять миллионов рублей.