Британские власти "бездоказательными наветами" препятствуют урегулированию конфликта на Украине, преследуя собственные цели. Такое заявление в понедельник, 7 апреля, сделали в посольстве России в Лондоне.

Как подчеркнули в дипломатической миссии, в Великобритании из последних сил препятствуют мирным подвижкам в урегулировании украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений.

Посольство России объяснило это попытками Лондона отвлечь внимание собственных граждан от усугубляющихся социально-экономических проблем, а также оправдать рост военных расходов в условиях ужесточающейся бюджетной экономии.

Однако в действительности "если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе", цитирует заявление российских дипломатов РИА Новости.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что в Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Например, глава британского кабмина Кир Стармер предлагает стать мостом между Европой и США в мирном процессе на Украине.

Между тем президент Финляндии Александер Стубб заявил, что необходимо подумать над восстановлением диалога с Москвой, причем говорить с российским лидером, по его мнению, должна Франция или Великобритания.