Кремль: Путин обсуждал с Лукашенко борьбу с терроризмом

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в понедельник, 7 апреля. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, во время этой беседы была затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом. Кроме того, политики обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, сообщает РИА Новости.

Белорусские журналисты ранее сообщали, что Владимир Путин поблагодарил белорусских таможенников, через президента Беларуси "попросил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз".

Борьба с терроризмом остается одним из ключевых направлений работы российских властей. 1 апреля Владимир Путин вынес эту тему на обсуждение постоянных членов Совета безопасности России, подчеркнув, что "вопрос очень важный, здесь и комментарии дополнительные не нужны".