"Алла — подарок нашему народу": Татьяна Тарасова внезапно вступилась за Пугачеву

На Аллу Пугачеву обрушилась новая волна критики после того, как Примадонна презентовала две песни. Певицу даже потребовали признать иноагентом. За народную артистку СССР внезапно вступилась легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Татьяна Анатольевна сообщила, что ей композиции "Поцелуй войны" и "Мама" понравились. "И песни прекрасные, только для нее, только она может их петь. До невозможности жалко, что Пугачева поет не здесь", — заявила Тарасова.

Тренер считает, что инициатива признать Примадонну иноагентом является беспочвенной. "Почему мы должны страдать от того, что кому-то что-то не нравится? Почему мы должны не слышать то, с чем жили всю жизнь? Мы отдавали любовь такой прекрасной Алле. Она поет чудесно! Спасибо ей большое за то, что она есть", — отметила Тарасова.

Татьяна Анатольевна не понимает, почему вокруг Аллы Борисовны такой негатив. Тренер вступилась за певицу и напомнила, как народ ее любил.

"Любовь к ней у людей осталась. Я же любила, люблю и буду любить Аллу. Я все ее песни люблю! Пугачева — подарок нашему народу", — поделилась своим мнением Тарасова в беседе со Sport24.