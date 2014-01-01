Брат нового президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, Махер аш-Шараа, назначен генеральным секретарем президентской администрации Сирии. Примечателен этот госслужащий тем, что успел поработать в женской консультации в России.

Как пишет "Блокнот Воронеж", Махер аш-Шараа окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко, получив специальность гинеколога. Судя по его анкете на одном из российских медицинских ресурсов, он с 2014 по 2021 год заведовал отделением в Дорожной клинической больнице, а до 2024 года был заведующим женской консультацией при воронежской поликлинике.

В 2024 году в Сирии произошел государственный переворот, в результате которого исполняющим обязанности главы государства стал Ахмед аш-Шараа. Он нашел своему брату солидную должность с учетом его медицинского образования — Махер аш-Шараа стал министром здравоохранения в переходном правительстве. Теперь же он возглавил администрацию президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна заинтересована в стабильности в Сирии, поскольку дестабилизация или дезинтеграция одной из стран Ближнего Востока может иметь пагубные последствия для региона в целом.

Российские дипломаты вскоре после госпереворота в Сирии провели переговоры с ее новым президентом, условившись продолжать консультации по вопросу о дальнейшей судьбе российских военных баз в этой стране.