Еврокомиссия предложила ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США. Об этом говорится в конфиденциальном документе, который был разослан из Брюсселя членам Евросоюза на согласование.

Как отмечает Reuters, повышенные тарифы, в случае одобрения такого шага членами ЕС, предлагается вводить в три этапа: первый пакет – с 16 апреля, второй – с 16 мая, третий – с 1 декабря.

При этом из перечня товаров, подпадающих под повышение пошлин, предлагается изъять американский виски в свете угроз Вашингтона обложить в ответ 200%-ной пошлиной европейские вина.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил влияние на американскую экономику новых таможенных пошлин оптимистичной фразой "Пациент выжил". Политик пообещал, что экономика Соединенных Штатов "станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее".

Однако лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин , комментируя решение Трампа пойти на разрушение давно сложившейся и вполне выгодной для США системы мировой торговли, заявил, что у американского лидера попросту не было другого выхода.