Никас Сафронов боится, что в старости дети выбросят его на улицу

Никас Сафронов 8 апреля отметит 69-летие. Художник находится в прекрасной форме, но уже задумывается о старости. Он признался, что стал опасаться собственных наследников.

У Сафронова трое сыновей — законнорожденный Стефано и двое внебрачных — Лука и Ландин. Всех детей Никас признал, и они официально являются его наследникам. Вот только художник не доверяет сыновьям.

"Я человек щедрый, содержу всех членов своей семьи, всех детей и родственников. Но страшно подумать о том, что однажды мои дети захотят оставить своего отца без крыши над головой и накопленного капитала", — поделился деятель искусств.

Никас даже задумал сделать из своей трехэтажной квартиры в историческом центре Москвы музей. Так дети точно не смогут претендовать на это жилье.

"Боюсь, что мои ненасытные детки могут отобрать это имущество. А там столько антиквариата и полотен, предметов старины, что средств хватит еще на несколько поколений Сафроновых. Но я не сдамся без боя и не отдам на съедение детворы свою элитную квартиру", — заявил Никас Сафронов в беседе с "Общественной службой новостей".

Художник не отказывается помогать наследникам, он готов их содержать до самой своей смерти. Но заранее предупреждает, что никому из них не отпишет элитную квартиру.