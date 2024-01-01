Публикации средств массовой информации о якобы связи России с терактом в Мангейме, который был совершен в мае 2024 года, основан на фейковой информации из поисковика Google. Об этом рассказал в понедельник, 7 апреля, представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Речь идет о вооруженном нападении гражданина Афганистана Сулеймана Атаи на критика исламизма Михаэля Штюрценбергера. Шесть человек, в том числе сам Штюрценбергер, были ранены, сотрудник полиции позднее скончался от полученных ранений.

Германский телеканал ZDF выпустил сюжет, в котором на основании данных Google Trends заявлялось, что Россия якобы может иметь отношение к теракту в Мангейме.

Однако представитель разведки Германии заявил в комментарии агентству Reuters, что специфика алгоритмов поисковика и другие аспекты, не учтенные журналистами, делают "привязку к России маловероятной".

Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки, а потому выводы авторов сюжета о мнимой причастности России к теракту в Мангейме некорректны, резюмировали в германской разведке.

Из недружественных России государств нередко звучат беспочвенные и даже нелепые обвинения в адрес Москвы. В частности, в Литве заявили, что усматривают "российский след" в гибели американских солдат на учениях НАТО — они утонули в литовском болоте, которое не было обозначено на картах.

Версию о "руке Кремля" отвергли как несостоятельную в расследовании причин и обстоятельств крушения польского президентского самолета в Смоленской области в 2010 году. Однако теперь следователи в Польше решили объявить в розыск российских экспертов.