Трамп: США и Иран начнут прямые переговоры "почти на высшем уровне"

Соединенные Штаты и Иран приступают к прямым переговорам по ядерной программе исламской республики. Такое заявление сделал в понедельник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп.

Как уточнил американский политик, прямые переговоры стартуют в субботу, 12 апреля, когда состоится "большая встреча" представителей двух государств.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты предпочли бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана путем переговоров. Американский лидер выразил убежденность в том, что подобный подход отвечает и интересам Тегерана, сообщает Reuters.

Накануне источники утверждали, что по распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи армия страны приведена в состояние повышенной готовности — так Тегеран отреагировал на угрожающую риторику Трампа.

Вслед за этим президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что верит в переговоры, но "не в сопровождающиеся унижением", а потому Соединенные Штаты также должны доказать стремление к уважительным переговорам. При этом политик заверил, что создание ядерного оружия, вопреки обвинениям западных держав, невозможно.