Трамп рассказал, на что потратит деньги от таможенных пошлин

Введение повышенных таможенных пошлин приведет к выплате внешнего долга Соединенных Штатов, который "стал таким большим фактором в этой стране". Такое заявление сделал в понедельник, 7 апреля, глава государства Дональд Трамп.

Как подчеркнул политик, впредь Соединенные Штаты будут заключать только честные и выгодные сделки с другими государства, в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего".

В частности, Европейский союз, по утверждению президента США, ведет себя "очень плохо" в вопросах торговли с американской стороной и изначально был создан с тем, чтобы причинить ущерб Соединенным Штатам. Однако Трамп пообещал положить этому конец.

Что касается Китая, политик вновь предостерег его от введения ответных таможенных пошлин на американский импорт, пригрозив при таком повороте событий добавить еще 50% к ставкам пошлин на товары из КНР.

Трамп подчеркнул, что никаких отсрочек в ведении анонсированных пошлин не планирует. Также он отметил, что "пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Еврокомиссия предложила ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США. Делать это предлагается в три шага, причем из списка хотят убрать американский виски, опасаясь заградительных пошлин на европейские вина.

Китай между тем нашел действенное оружие в торговой войне с Соединенными Штатами, объявив об ужесточении экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Они широко применяются в американской промышленности, причем около 70% мировой добычи приходится именно на КНР.