Трамп: речь о тарифах для России не идёт потому, что США не ведёт с ней бизнес

Речь о тарифах для России не идёт потому, что США не ведёт с ней бизнес. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил Дональд Трамп.
В Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.
Главные заявления президента США:
- Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет;
- США хотели бы видеть завершение боевых действий в секторе Газа и считают, что это может произойти уже скоро;
- Пошлины США планируются как постоянные, однако это не исключает переговоров с другими странами. Введение пошлин приведет к выплате внешнего долга США.