Трамп: речь о тарифах для России не идёт потому, что США не ведёт с ней бизнес

Речь о тарифах для России не идёт потому, что США не ведёт с ней бизнес. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил Дональд Трамп.

В Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.

Главные заявления президента США:

- Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет;

- США хотели бы видеть завершение боевых действий в секторе Газа и считают, что это может произойти уже скоро;

- Пошлины США планируются как постоянные, однако это не исключает переговоров с другими странами. Введение пошлин приведет к выплате внешнего долга США.