Американские ученые возродили лютоволков

Вымерший более 12 тысяч лет назад и известный по сериалу в стиле фэнтези вид волков удалось возродить американским ученым.

На основании полученных в музеях образцов ДНК биотехнологическая компания из Далласа произвела на свет троих детёнышей вида "ужасный волк". Главная особенность которого - особо крупный размер: их масса на 20 - 25 процентов больше, чем у всех известных сородичей.

Хищники обитали на территории Северной Америки еще до прихода туда первых людей. А в 21-м веке стали прототипом "лютоволков" в культовом американском сериале "Игра престолов". Белых щенят назвали Ромул, Рэм и Кхалиси - по именам легендарных основателей Рима и главной героини упомянутого шоу. В настоящее время малыши живут на территории секретной лаборатории и питаются смесью говядины, оленины и конины, а также специальным кормом.