В Дагестане и Забайкалье бушуют природные пожары

В Дагестане бушуют природные пожары.

Тушение огня осложняет сильный ветер - его порывы достигают 20 метров в секунду. К тому же очаги возгораний находятся в труднодоступной местности. Доставить в горы спецтехнику проблематично - бороться со стихией приходится вручную.

В Левашинском районе спасатели проложили минерализированную полосу длиной в 2 километра. В Акушинский район прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС.

По меньшей мере 40 очагов действуют в Забайкалье. Дымом окутаны сотни гектаров. По словам очевидцев, запах гари чувствуется даже в Чите. Из-за лесных пожаров в регионе введен режим ЧС. Это позволит - как считают местные власти - быстрее установить виновных. Причина большинства возгораний - человеческий фактор.