Загорелось предприятие по переработке отходов на севере Парижа

Мощный пожар с вечера бушует на севере Парижа. Пламенем охвачено предприятие по переработке отходов на территории 17-го округа, где расположены почти два десятка зарубежных дипмиссий.

Уже установлено, что причиной возгорания стал взрыв емкостей с газом. Собственная система пожаротушения не справилась с нагрузкой - огонь перекинулся на все помещения комплекса. Персонал своевременно эвакуировали.

Сейчас столб черного дыма поднимается на высоту нескольких километров. На месте работают 180 пожарных и 45 единиц техники. По словам специалистов, опасности новых взрывов нет, но одна из стен может рухнуть на соседнее здание. Участок расположенной рядом кольцевой автодороги перекрыт. Жителям рекомендуют не открывать окна.