Старт "Ракеты Победы" готовится на Байконуре

Меньше часа остается до старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Пуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На станцию отправится международный экипаж в составе космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Полет до МКС запланирован по двухвитковой схеме. Ожидается, что пилотируемый корабль уже в полдень по московскому времени причалит к российскому модулю "Рассвет".

Во время миссии на орбите будут проведены 50 научных экспериментов, в том числе два новых. Рыжиков и Зубрицкий дважды выйдут в открытый космос.

За нынешним стартом "Ракеты Победы" будет наблюдать рекордное количество туристов - около двух с половиной тысяч человек.