TVP Info: недовольство украинцами в Польше достигло максимального уровня

Недовольство украинцами в Польше достигло максимального уровня. Об этом во вторник, 8 апреля, пишет TVP Info.

Украинцев чаще всего обвиняют в воровстве, нападениях и росте преступности (41%), злоупотреблении системой социальных пособий (29%), лишении самих поляков рабочих мест (21%), а также в отсутствии благодарности (9%).

По мнению аналитиков, население Польши за три года устало от украинцев. Дополнительным поводом для негодования является бессмысленность помощи Украине, которая "не может победить в конфликте".