Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня ваша энергия направлена на домашние дела: захочется навести порядок или начать ремонт. Ваш энтузиазм заразителен, и вы легко вдохновите других на перемены.

Тельцы

День отлично подойдет для встреч, звонков, переписок - вы звучите уверенно, мыслите быстро и производите классное впечатление. Не бойтесь заявлять о себе громче.

Близнецы

Финансовая тема сегодня - в топе. Вы можете заработать, договориться о выгодных условиях или запустить то, что принесет деньги позже. Главное - не тормозите.

Раки

Марс дает вам заряд уверенности, а Лунный Узел подсказывает: это не просто день, а момент роста. Все, что вы сегодня начнете, будет иметь большое будущее.

Львы

Это день, когда можно освободиться от внутренних блоков, страхов, обид. Отличное время для письменных практик, тишины, медитаций, работы с психологом.

Девы

Сегодня стоит проявиться в соцсетях или в дружеских кругах. Вы можете попасть в нужное место, зацепить нужного человека, предложить идею, которая взлетит.

Весы

В карьере, бизнесе или на учебе сегодня смело беритесь за то, к чему не могли подступиться. С вас - решимость, от мира - двери, которые обязательно откроются.

Скорпионы

Учеба, курсы, поездки - все это сейчас особенно важно для вас. День подойдет для подачи заявок, консультаций, важных разговоров со специалистами.

Стрельцы

Возможно, вы закроете долг, кредит или просто поймете, как вырулить из сложной ситуации. День продуктивный, но не для мечтаний, а для реальных шагов в финансовой сфере.

Козероги

Отношения, партнерства, любые союзы - тема номер один. Все, что вы скажете или сделаете сегодня в беседе с другим человеком, может задать вектор надолго.

Водолеи

Дел будет много, но вы точно справитесь. Отличный момент, чтобы вернуться к занятиям спортом, изменить график или пересобрать рабочий процесс под себя.

Рыбы

Отправляйтесь на шопинг, фотосессию, свидание, встречу - все, что вы делаете сегодня с душой и драйвом, открывает новые перспективы. Весна любит смелых!