Зрители ТВЦ собирают средства на уникальное лекарство для шестилетней Саши Хнаевой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Этот сюжет - о шестилетней Саше Хнаевой из Приморского края. У девочки - рецидив острого миелоидного лейкоза. Уже несколько месяцев она находится в московской клинике на лечении, но опухолевые клетки не реагируют на стандартные методы терапии. Помочь Саше может только инновационный препарат с принципиально новой схемой действия. Это будет первый случай применения такого лекарства в России. Других шансов на выздоровление у Саши больше нет. Стоит терапия очень дорого - почти 17 миллионов рублей. Но это единственная возможность помочь девочке.

Сделать это может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Саша мужественно борется с болезнью уже год. В свои шесть лет девочка знает, что такое уколы, боль и тревога в глазах мамы. Сейчас Саше проводится интенсивное лечение, которое тоже отнимает силы. Но благодаря комбинированной химио- и иммунотерапии пока удается сдерживать болезнь.

Противоопухолевая терапия всегда сопровождается побочными эффектами, Саша постоянно чувствует слабость, часто - головокружение .

Девочка заболела в январе прошлого года - начались частые и сильные простуды, ухудшились анализы. На вертолете ее экстренно доставили во Владивосток, затем направили в Москву.

"Ребенку стало резко плохо. Начало раздувать живот, на шее начали расти огромные лимфоузлы - ребенок начал задыхаться. Нас экстренно подняли в реанимацию, там решили сделать пункцию костного мозга. Показало, что бластные клетки уже 70 процентов, и нам поставили точный диагноз - лейкоз", - вспоминает мама.

У Саши - редкая и самая агрессивная форма болезни. Острый миелоидный лейкоз с генетическими перестройками. Первый блок химиотерапии начали сразу в реанимации. Саша смогла выйти в ремиссию. Врачи продолжили использовать "тяжелую артиллерию" в лечении, поскольку было диагностировано одно из опасных осложнений - опухолевые клетки поразили нервную систему. После второго блока высокодозной химиотерапии ребенку провели тотальное облучение тела и головного мозга. Затем выполнили трансплантацию костного мозга.

"Она не могла ни есть, ни пить, две недели ничего не ела, не пила. Ее рвало кровью", - рассказывает мама.

Трансплантат прижился, была зафиксирована полноценная ремиссия. Саша наконец смогла справиться со смертельной болезнью. Но радость оказалась короткой - через два с половиной месяца случился рецидив. Болезнь вернулась и стала еще агрессивнее - и теперь ремиссия никак не наступает. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние девочки, но лечение больше не дает результата.

Случай Саши считался бы неизлечимым, но теперь есть шанс спасти жизнь девочки. Разработан инновационный препарат, который пока не зарегистрирован в России. Времени ждать у Саши нет. Поэтому купить новейшее лекарство необходимо прямо сейчас, но стоит оно почти 17 миллионов рублей. Для многодетных родителей из небольшого города - сумма запредельная.

Кажется, что сейчас родных сестер разделяет расстояние гораздо большее, чем тысячи километров от Москвы до Дальнего Востока. Еще недавно девочки были неразлучны - вместе веселились и играли. Если опухолевые клетки будут уничтожены на генетическом уровне, Саша сможет выздороветь. Вернуться к своей большой семье и снова учиться улыбаться.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Хнаевой, программа 2265