Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как выяснилось, не только главный борец с Россией на европейском континенте, не только лучший друг Украины, но и человек бесконечно экологически озабоченный: "Я хочу, чтобы Европа стала первым климатически нейтральным континентом в мире к 2050 году. Я выдвину зеленую сделку для Европы за мои первые 100 дней".

Красивые истории про социальную ответственность, экологическое сознание и социальную справедливость сегодня отошли на второй план: в массовом сознании царит страх перед хаосом, в который погружается мир. И тут еще выясняется, что фон дер Ляйен со своей "зеленой" повесткой еще и подкидывала деньги на борьбу с критиками всего "зеленого".

"ЕС финансировал целевые кампании против политических оппонентов и неудобных голосов. После многих лет критики комиссия теперь официально признает скандал", - пишут СМИ.

Проблема в том, что красивые слова Урсулы фон дер Ляйен как-то расходятся с настоящей деятельностью "зеленых". Леса вырубают десятками гектаров для строительства ветряков. А потом никто не знает, куда девать тысячи лопастей, которые просто сваливают в кучу в надежде, что когда-нибудь найдётся способ их утилизировать. Никто так и не придумал экологически чистую технологию для переработки аккумуляторов - а куда ж без них?

Выходки разного рода "зеленых" экстремистов буквально достали европейцев: приклеивать себя к дорогам и поливать супом картины в музеях стало привычной практикой для экотеррористов. Из последнего - два гения заявились в филармонию. И приклеили себя к дирижерскому пульту. Не зная, что пульт легко демонтировать. Так и вынесли обоих из зала. Оркестр грянул уже без них.

Да еще выясняется, что за разными красивыми идеями - от "зеленой" энергетики до поддержки Украины - стоят простая алчность, коррупция и вечная привычка Европы грабить всех, кто поверил в европейские ценности.

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