SHOT: колония готовится к фуршету в честь освобождения Ефремова

Михаил Ефремов уже завтра, 9 апреля, вернется домой. Актера условно-досрочно освободили из колонии. Сейчас же сообщается, что в колонии полном ходом идут приготовления к фуршету по случаю освобождения известного артиста.

Как передает SHOT, ИК-4 погрузилась в суету. На празднике предполагается присутствие заключенных, с которыми у Михаила Ефремова сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счет актера уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Ранее сообщалось, что первым делом после освобождения артист отправится на лечение. За четыре года заключения он сильно подорвал свое здоровье. Помимо болезни легких у Ефремова серьезные проблемы полости рта. У артиста отсутствует почти половина зубов. Ему предстоит долгая и дорогая установка имплантов.

Напомним, 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении.