Правительство Японии по-прежнему настроено на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, который до сих пор официально не подписан. Об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии японского Министерства иностранных дел "Синяя книга".

Документ содержит тезис о том, что в вопросе "принадлежности четырех северных островов", как Токио именует южную часть Курильской гряды, японские власти намерены и впредь "придерживаться политики" заключения мирного договора с Россией.

Однако отказываться от притязаний на эти "Северные территории" Япония не собирается, называя их "исконно японскими". Прозвучала в "Синей книге" и фраза о том, что Курилы якобы находятся "под незаконной оккупацией России", сообщает ТАСС.

Несмотря на заверения в настрое на заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны, Токио продолжает санкционную политику в отношении нашей страны. В январе Страна восходящего солнца приняла юбилейный, 25-й пакет рестрикций против России. Посол нашего государства в Японии Николай Ноздрев назвал это подтверждением "недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов".

Из-за ухудшения межгосударственных отношений страдают рядовые граждане Японии. Местные рыбаки пожаловались на проблемы в своем промысле из-за санкций и призвали вернуть отношения Москвы и Токио в хорошее состояние.