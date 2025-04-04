Тело королевы красоты найдено в Мьянме после землетрясения: она спасала ребенка

Обладательницу титула "Мисс Туризм Мьянма" нашли мертвой под завалами жилого комплекса Sky Villa, рухнувшего во время землетрясения в городе Мандалай. Сили Ми было 28 лет. Она погибла, когда пыталась спасти ребенка.

"Красота и доброта Сили Ми, а также ее смелый поступок навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал и любил. Ее смерть стала тяжелой утратой не только для близких, но и для всей страны, потерявшей своего героя", - передает британское издание Need To Know.

Организаторы конкурса красоты выразили соболезнования родным и близким погибшей. Сили Ми стала первой обладательницей титула в 2018 году.

Отметим, что к трем с половиной тысячам приближается число погибших в результате землетрясения в Мьянме. Разбор завалов идет круглосуточно, специалисты работают, несмотря на жару и продолжающиеся афтершоки.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. МЧС по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со специалистами для помощи в ликвидации последствий стихии. 31 марта в Мьянму вылетели еще 95 спасателей.