Панама отозвала посла из России через два месяца после назначения

Министерство иностранных дел Панамы отозвало своего посла в России Холмана Делберта Катлина Тодда. Он проработал в нашей стране всего два месяца.

Как пишет панамское издание La Prensa, решение внешнеполитического ведомства стало неожиданностью и для посольства Панамы в России — там не знают, почему было решено отозвать Тодда. Также неясно, кто и в какие сроки его заменит.

Источник в Министерстве иностранных дел Панамы заявил, что причина отзыва посла из России "держится в секрете".

Между тем проблему панамским властям создал президент США Дональд Трамп, заявив, что хочет забрать под американскую юрисдикцию Панамский канал. Власти латиноамериканского государства пытаются умиротворить американского лидера, при этом сохранив суверенитет над каналом.

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин отметил, что Трамп пытается реализовать в отношении Панамы "право сильного в мировой политике".