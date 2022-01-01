Вторая жена выдвинула обвинения против сына Надежды Кадышевой

В феврале появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни первому, ни второму ребенку алиментов он не выплачивает. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав.

Меж тем вторая супруга Григория Габриелла Мерман дала откровенное интервью, в котором рассказала, что бывший муж ни разу не видел сына и не хочет выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей.

Она начала свой рассказ с того, что после свадьбы они с Григорием отправились в путешествие в ОАЭ. По словам Габриеллы, там муж сорил деньгами, они вели роскошный образ жизни, однако к концу поездки Григорий стал жаловаться, что "весь в кредитах и залогах". А потом под каким-то предлогом собрался и улетел в Москву.

"28 февраля 2022 года — последний раз, когда мы виделись. Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя карточками, на которых вообще не было средств", - сообщила Габриелла Starhit.

Поначалу она надеялась на скорое возвращение Григория, никому из близких не говоря о том, в каком положении оказалась. В какой-то момент на выручку пришла подруга, принеся ей курицу и манго. Габриелла рассказала, что муж даже просил денег у ее родителей, однако они ему ничего не дали, и "Гриша начал сливаться".