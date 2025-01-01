Соцфонд назвал главные условия получения страховой пенсии в 2025 году

В 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение трех условий. Об этом напомнили во вторник, 8 апреля, в Социальной фонде России.

Первым таким условием остается достижение установленного возраста выхода на пенсию. По состоянию на 1 января 2025 года он составляет для мужчин — 64 года и более, для женщин — 59 лет и более.

Вторым условием является минимальный страховой стаж — он составляет 15 лет и более.

Кроме того, для получения права на страховую пенсию по старости необходимо набрать минимум 30 пенсионных коэффициентов, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна проводиться не по уровню инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека. Парламентарий предложил поинтересоваться после очередной индексации у ее адресата, "почувствовал ли он прибавку".

При этом в Госдуме успокоили: поправки в законодательство, которые могли бы касаться повышения пенсионного возраста россиян, в нижней палате парламента и в кабмине не рассматриваются и не обсуждаются. Общественная дискуссия насчет возраста молодежи не грозит обернуться повышением возраста пенсионеров.