В ближайшее время будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях. Тем самым они смогут на месте устанавливать показания к направлению бойцов на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

В составе таких комиссий будут старшие врачи-специалисты, хирурги, неврологи, терапевты, медсестры. Сообщается, что такие комиссии призваны облегчить работу, сократить сроки проведения экспертизы и сделать ее более доступной тем, кому она необходима.

Меж тем российская армия в зоне СВО, продолжая наступательные действия, освободила населенный пункт Катериновка в ДНР. Националистов из села выбили подразделения группировки войск "Запад". Наши бойцы продвигаются и на других направлениях. Ожесточенные бои идут в Дзержинске и Часовом Яре, где наши бойцы теснят формирования боевиков. Активную помощь штурмовым отрядам оказывает фронтовая авиация.