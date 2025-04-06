Европейская система противовоздушной обороны как никогда уязвима перед российскими ракетами — она абсолютно не готова на случай отражения "российской агрессии". Об этом пишет французское издание Meta Defense.

Как отмечают журналисты, армии стран Европы имеют на вооружении менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия Patriot, SAMP/T и С-300. При этом лишь половина из них обладает противоракетным потенциалом против таких ракет, как российский "Искандер-М".

Издание ссылается на оборонную доктрину Соединенных Штатов, в которой признается, что "противовоздушная оборона никогда не была настоящей сильной стороной европейских армий".

Надежд на то, что в ближайшую пятилетку, к 2029 году, ситуация с ПВО стран Европы улучшится, нет — лишь 35% имеющихся в Европе систем "земля-воздух" являются европейскими, а США грозят свернуть участие в НАТО из-за недостаточного финансирования со стороны других членов альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "российская угроза", даже если Москва победит киевский режим в конфликте на Украине, никуда не денется. Европейские страны готовятся к войне с Россией, однако нынешние армии европейских стран годятся разве что для парадов.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Запад преднамеренно разжигает конфликт на Украине и становится его стороной, однако это остается безнаказанным, а роль агрессора приписывают Российской Федерации.