Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

В Москве этом году откроют новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, масштабный объект строится по графику и готов уже почти на 80 процентов. Он станет крупнейшим транспортным узлом на севере столицы и улучшит доступность сразу нескольких районов, в которых почти 200 тысяч жителей.

Вокзал объединит центральные диаметры, метро и наземные маршруты. Время пересадки сократится в несколько раз. К 2030 году пассажиропоток достигнет 11 тысяч человек в день.



