К МКС вот-вот пристыкуется корабль "Союз" с международным экипажем на борту

Три дня перед пуском на Байконуре был сильный ветер с порывами иногда до 20 метров в секунду. Фиксировалась даже песчаная буря. Однако конструкция стартового стола - достаточно устойчивая. Несмотря на сложные погодные условия, все идет в штатном режиме.

На Землю без перерыва передают данные телеметрии – о том, как работают двигатели, как чувствуют себя космонавты и американский астронавт. На Международную космическую станцию отправились россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. А также американец Джонни Ким.

Отработали все три ступени ракеты-носителя. На землю передают об очередном удачном старте.

Всего три часа необходимо "Союзу", чтобы добраться до МКС. Быстрее наших кораблей никто в мире не летает. На обшивку ракеты носителя был нанесен символ великой Победы – Родина-мать. Этот старт приурочен с восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны.

"Это отмечено и символически, и фактически. Фактически – нашей совместной работой, международной дружбой, нашим примером, как на борту станции мы не имеем ни границ, ни языковых, расовых, религиозных разногласий", - отметил Рыжиков.

Он отравился в космос в третий раз, Алексей Зубрицкий - только в первый. На предполетной пресс-конференции признался, что очень волнуется: "Сначала я хочу просто посмотреть в иллюминатор и насладиться видом Земли из космоса. Я думаю, это впечатляющее зрелище".

Космонавты всегда берут с собой любимую музыку. У Алексея Зубрицкого это композиция "День Победы" и "Прекрасное далёко". Сергей Рыжиков любит, как поёт хор имени Пятницкого. Зная это, проводить поклонника в космос приехала солистка хора Людмила Пекова.

Американец Джонни тоже любит хорошую музыку. В основном - рок. Дэвида Боуи, например. Есть предпочтения и в иностранной эстраде.

Сергей Рыжиков рассказал, что к Пасхе ему должны привезти на станцию крашеное яйцо. Правда, всего лишь деревянное. А сейчас Великий пост. И его Герой России соблюдает очень строго, поделился секретом сын космонавта Иван: "Отец не тот человек, который допускает себе какие-то послабления. Постится в полной мере. Сам этому поражаюсь, но это так. Даже на станции".

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий – участники 73-й экспедиции на МКС. Им предстоит провести сорок один научный эксперимент. Результаты всех работ потом находят применение в земной жизни. Запланированы два выхода в открытый космос в новых скафандрах, чтобы разметить на внешней обшивке научное оборудование.

Экспедиция должна продлиться 245 суток. На орбите в июле отметят и 50-летиие миссии "Союз-Аполлон". Этот и другие вопросы сотрудничества на МКС обсудили на Байконуре глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс.