Научная сенсация или фейк? Американцы похвастались клонированием лютоволков

От этого воя кровь в жилах не стынет. Но маленькие Ромул и Рем очень стараются быть как лютоволки не только по мнению ученых. Рядом всегда и сестра - Кхалиси. В реальности зверята пока ведут себя как обычные щенки. Любознательные, озорные и точно не "ужасные". Но с таким набором генов проявление строптивого характера - лишь вопрос времени. Ведь их предок - вымерший более 12 тысяч лет "страшный волк".

"Мы кормим их так же, как и серых волков. Они получают и измельченное мясо, и добычу целиком. По мере развития они начнут демонстрировать охотничьи инстинкты", - отметил Мэтт Джеймс, главный эксперт по уходу за животными компании.

Мнение о том, что лютоволк - создание писателя Джорджа Мартина для его саги "Игра престолов", ошибочное. Животное действительно существовало. Благодаря сохранившимся останкам и удалось получить ДНК вымершего зверя. У ученых был зуб и череп. Далее подключилась магия генной инженерии. Для амбициозного проекта команда специалистов отредактировала около 20 мутаций. За основу взяли генетический код обыкновенного волка. Суррогатными матерями стали обычные домашние собаки.

В столь юном возрасте эти белые волчата уже примерно на четверть крупнее своих серых сородичей. Живут на отгороженной территории, но в будущем ученые планируют выпустить братьев и сестру в дикую природу, чтобы размножались. Прессу к клонированным щенкам пока не допускают. Подобная секретность вполне логично заставляет сомневаться в том, действительно ли перед нами те самые лютоволки, а не подлог.

"Чтобы тютелька в тютельку воспроизвести этого ужасного волка, наверное, нужно было внести не 20, а 200 мутаций, и, конечно, эта работа может быть продолжена на многие-многие десятилетия. Наверное, это не совсем итоговый вариант тех волков. И, наверное, можно еще что-то сделать. Внешне - очень похожи. По крайней мере, по тем реконструкциям, которые мы сейчас себе нафантазировали", - говорит Алексей Дейкин, кандидат биологических наук, директор объединенного центра генетических технологий НИУ БелГУ.

Не отказываются ученые и от планов возродить шерстистого мамонта и птицу додо. Как только проект по "воскрешению" лютоволков будет объявлен успешным.