Московским школьникам рассказали о квантовых вычислениях

В Москве прошел ежегодный "Урок цифры" для школьников. В этот раз тема - "Квантовые вычисления и материалы будущего".

Участие приняли более 200 столичных подростков. К ним онлайн присоединились дети из других регионов. Эксперты рассказали о квантовых технологиях и их применении в таких сферах, как энергетика, машиностроение, фармацевтика.

"Урок цифры" - это масштабная всероссийская образовательная программа, которую проводят в рамках нацпроекта "Экономика данных".

"Более 8 миллионов ребят приняло в нем участие за последние годы. От всей души желаю вам больших знаний, нового понимания. Но самое главное - вдохновения, желания как можно больше узнать в ближайшие годы, чтобы как можно быстрее встать с нами в один строй", - отметил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".