Крым накрыли снегопады

В Москве устраняют последствия снежного циклона "Зион", который принес с собой почти 40 процентов месячной нормы осадков.

На улицах работает спецтехника. Коммунальщики прометают дороги и проводят противогололедную обработку. Во вторник город вновь накроет снегопад. Пешеходов призывают быть внимательными, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим, дистанцию и не выезжать на летней резине.

Непогода уже стала причиной массовой аварии в Брянске. Накануне вечером на скользкой дороге столкнулись 15 машин. В районе ДТП образовался затор. Автомобили сильно повреждены.

Накрыло белым одеялом и цветущий Крым. Облеплены снегом юкки, сирень, тюльпаны, бутоны персика, груши и яблони. Такая красота - страшная сила. Для фермеров - просто страшная. Потери урожая еще только предстоит оценить. Снегопад обрушился на Крым накануне вечером. Спецтехника работала всю ночь.

Сложная обстановка была на трассе "Таврида" и горных перевалах. Некоторые водители попали в настоящий ледяной плен.

Совсем не крымская погода продержится на полуострове до конца недели. На календаре апрель, за окном - кратковременный декабрь. Снег, конечно, растает под лучами весеннего солнца, но ночные заморозки в степных и предгорных районах все еще возможны.