Снег и гололедица: Москву ждет последний удар "Зиона"

Столичный регион остается под влиянием циклона "Зион", однако его центр уже в середине вторника, 8 апреля, сместится на восток Центрального округа. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, 8 апреля Москву и Московскую область ожидает последний удар "Зиона". Он продолжит закрывать небо над столичным регионом плотными облаками, вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, а также сохранит гололедицу.

Столбики термометров покажут не более двух градусов тепла в столице и трех градусов — по области. Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба — немного ниже нормы.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале, что "весна у нас, можно сказать, ушла на больничный", причем продолжаться это будет всю текущую неделю.

Зато на следующей неделе ожидается восстановление температурного фона, а на стыке второй и третьей декад апреля сойдет снежный покров. В Москве он вырос до 9-13 сантиметров, в Подмосковье местами — до 16 сантиметров.

Между тем до вечера 8 апреля в столичном регионе сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, он введен из-за гололедно-изморозевых отложений и налипания мокрого снега. Кроме того, до 10 апреля погода считается потенциально опасной из-за гололедицы.