Даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 8 апреля, когда отмечается 15-летие подписания в Праге Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ-3).

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.

ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны из-за позиции Соединенных Штатов и их союзников. Они решили "формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов".

При этом по возвращении в Белый дом Дональда Трампа американцы это признали, а европейцы — нет и "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами". Однако давно известно, чем это закончится, резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл напомнил, что у Украины никогда не было своего ядерного оружия. В рамках Будапештского меморандума 1994 года Киев всего лишь вернул Москве российское ядерное оружие. Греннел отметил, что это крайне неудобный факт для некоторых украинских политиков.

Это напоминание последовало за заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о "тупости" решения прежних украинских властей о передаче ядерного оружия России в 1994 году. Зеленский заявил, что так нельзя было поступать "ни с Украиной, ни с Европой".