Цымбалюк-Романовская об имени дочери: "Для меня оно должно что-то значить"

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Дочь пианистки появилась на свет в одном из столичных роддомов. Третья супруга легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитала не афишировать беременность, но и не скрывалась. Виталина прекрасно себя чувствовала и почти до самого конца выходила в свет и работала.

Сейчас Цымбалюк-Романовская наслаждается материнством дома. Примечательно, что пианистка воспитывает малышку одна, без нянь и помощников. Никакой послеродовой депрессией она не страдает.

"Это же такая глупость – хотеть ребенка, а потом сидеть в депрессии. Я вообще не люблю это состояние, категорически против него. И как только оно начинается, нужно сразу с этим что-то делать", - высказалась Виталина.

Как назвала дочку, она еще не выбрала. У Цымбалюк-Романовской есть несколько вариантов, однако пока их озвучивать у нее нет желания.

"Для меня имя должно что-то значить и быть понятным. Поэтому нужно подумать. Не просто так красивым именем назвать", - объяснила свою точку зрения пианистка.

При этом она не осуждает тех родителей, кто выбирает для своих детей экстравагантные или крайне необычные имена. По ее мнению, это сугубо их личная точка зрения, передает Teleprogramma.pro.