Московские девятиклассники получат бесплатное место в колледже

В Москве впервые вводится гарантия для каждого девятиклассника на бесплатное место в городском колледже благодаря увеличению там количества бюджетных мест до 37 тысяч.

Зачисление во все столичные колледжи по всем специальностям будет осуществляться на основании первичных баллов по ОГЭ по русскому языку и математике, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы.

Выпускники смогут подать заявления одновременно на пять специальностей - либо в одном учебном заведении, либо распределить выбор между несколькими колледжами.

Ранее Владимир Путин поручил предоставить выпускникам колледжей возможность особого порядка прохождения срочной военной службы. В частности, предписывается скорректировать законодательство так, чтобы закончившие средние специальные учебные заведения призывники смогли во время "срочки" сохранять и развивать свои профессиональные компетенции. Также предписывается предусмотреть обеспечение их связи с работодателем.