Минприроды задумало изменить правила охоты на некоторые виды дичи

В России предлагают ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием, а также внести поправки в действующие правила охоты. С законодательной инициативой выступает российское Министерство природных ресурсов и экологии.

Как пишет "Коммерсантъ", часть изменений может коснуться сроков разрешенного отстрела животных — например, на вальдшнепов, в случае принятия поправок, можно будет охотиться на шесть дней дольше, а на бобров и ондатр — на целый месяц дольше. Однако делать это разрешат только с помощью самоловов (автоматически срабатывающих устройств и снарядов для ловли зверей, птиц и рыб), тогда как использование огнестрельных охотничьих ружей запрещено.

Что касается охотничьих билетов, Минприроды полагает, что нынешние правила "не гарантируют приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков и являются формальной процедурой".

Не исключено, что с введением полноценного экзамена в России могут появиться и охотничьи школы или образовательные курсы для будущих охотников — по аналогии с автошколами.

В 2024 году польские власти объявили войну бобрам, начав с этими животными борьбу. Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял, что "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".

При этом в соседней Чехии бобры за два дня построили плотину, которую власти согласовывали годами. С 2018 года Военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры, а зверьки справились без всяких согласований — еще и сэкономили бюджету 30 миллионов чешских крон.