Глава ВОЗ назвал новую пандемию неизбежной

Новая пандемия произойдет непременно — это "не теоретический риск", а "эпидемиологическая определенность". Такое заявление сделал во вторник. 8 апреля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Эксперт призвал активизировать работу по выработке глобального соглашения в области противодействия эпидемиям и пандемиям, поскольку "в любом случае мы должны быть готовы". Неясно, когда разразится новая беда — "через 20 лет или более, а может и завтра" — однако очевидно, что это произойдет.

Гебрейесус напомнил официальную статистику, согласно которой жертвами пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире стали 7 миллионов человек, а глобальная экономика потеряла свыше 10 триллионов долларов.

При этом заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что реальных случаев заболевания COVID-19 может быть гораздо больше, чем отражено в статистике ВОЗ. Эксперт напомнил, что во многих государствах в разгар пандемии отсутствовала система диагностики, а многие люди переносили болезнь без обращений за медицинской помощью, сообщает ТАСС.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова отмечала, что общая эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, сохраняются риски возникновения новых биологических угроз — например, нового высокопатогенного вируса гриппа.