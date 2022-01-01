Залужный подтвердил участие США в планировании операций ВСУ с первых дней

Американская сторона была плотно вовлечена в планирование украинских военных операций с первых месяцев боев против России. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.

Как написал политик в социальных сетях , уже в апреле 2022 появился совместный украино-американский штаб, который занимался "планированием операций и формированием потребностей для их реализации".

Летом 2022 года при участии Великобритании был создан оперативный штаб, который "анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность".

По словам Залужного, "эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с нашими партнерами по поводу будущих военных операций и формирования потребностей под них".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине и чувствует личную ответственность за это, хотя произошло это при его предшественнике Джо Байдене.

При этом Financial Times пишет, что на переговорах под руководством Франции и Великобритании рассматривается план использования структур НАТО на Украине. Предполагается, что они будут задействованы при развертывании так называемых сил обеспечения на украинской территории.