Актер Алексей Кравченко: "Сын никогда не клянчит помощи"

Алексей Кравченко прославился еще в юном возрасте, когда сыграл в фильме Элема Климова "Иди и смотри". Он снимался в ленте на протяжении девяти месяцев. Потом он отправился на пробы фильма Карена Шахназарова "Курьер". Однако режиссер его не утвердил. Кравченко признался, что был очень расстроен, но понимает, почему роль ему не досталась.

"Очень волновался: конечно, не понимал, как существовать в таком амплуа. Да, выучил текст, провел сцены, но был дико зажат. Потому что существовал до этого в совсем других обстоятельствах", - объяснил артист.

Зато Кравченко досталась большая комедийная роль в сериале "Досье детектива Дубровского", где его партнерами стали Николай Караченцов, Михаил Ульянов, Владимир Меньшов и многие другие. Алексею посчастливилось сыграть со многими отечественными мэтрами. Например, с Вахтангом Кикабидзе.

"Мы снимались в "Фортуне" Георгия Данелии - и он часто вытягивал меня на рыбалку в пять утра. А я это дело терпеть не могу. Но как отказать? Воспоминания об этих событиях невероятно душевные", - рассказал Кравченко.

А вот сыновья Алексея, 30-летний Алексей и 20-летний Матвей, не пошли по стопам успешного родителя. Они предпочли совсем другие профессии. Кравченко рассказал Teleprogramma.pro:

"Старший - повар. С детства зафанател этим искусством, переводил продукты. Отслужил в армии, научился готовить, работал в ресторанах. Теперь открыл кейтеринговую компанию. Все сам. Никогда не клянчит помощи. Но куда без нее? Младший учится в колледже МВД России".