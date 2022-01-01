Россиянин Бивол отказался от титула абсолютного чемпиона мира по боксу

Россиянин Дмитрий Бивол утратил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказал руководитель Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

По словам спортивного функционера, которые приводит "Матч ТВ", он получил "холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола с такими нелепыми аргументами, что я предпочел бы их даже не обсуждать". Россиянин проинформировал совет о своем решении отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

ЦИС принимает решение Бивола и провозглашает новым чемпионом мира в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса, заявил Сулейман.

25 февраля Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника Артура Бетербиева после октябрьского поединка и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. По итогам 12 раундов победителя определили судьи. После этого Биволу предписали выйти на ринг с обязательным претендентом на титул американцем Дэвидом Бенавидесом. Однако россиянин предпочел бы провести третий поединок с Бетербиевым.

В 2022 году Дмитрий Бивол как обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе получил на проходящем в американском Орландо конгрессе WBA награду лучшему боксеру года.