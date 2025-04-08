В УФСИН прокомментировали новость о готовящемся фуршете в честь освобождения Ефремова

Сегодня, 8 апреля, появилась информация, что якобы в колонии готовятся с помпой проститься с Михаилом Ефремовым, который уже завтра выйдет на свободу по УДО. Будто бы в честь такого события актер решил организовать фуршет. В региональном УФСИН категорически опровергли эту новость, передает РИА Новости.

Не остался в стороне и адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко. Он заявил, что состояние здоровья артиста не позволяет ему участвовать в подобных мероприятиях, а также существуют строгие ограничения на количество посылок, которые могут быть переданы заключенным. Адвокат назвал информацию о фуршете "провокацией", так как в исправительную колонию №4 в Белгородской области невозможно завезти продукты в большом объеме, сообщает "Абзац".

Меж тем Mash выдал данные, что состояние здоровья Михаила Ефремова оставляет желать лучшего. Якобы он почти перестал ходить, у него сильная одышка. Сообщается, что артисту будто бы заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое.

Ранее утверждалось, что после освобождения Михаил Ефремов вплотную займется своим здоровьем. О возвращении к съемкам в кино или работе в театре пока речи не идет.