"Союз МС-27" доставил россиян и американца на МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-27" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это во вторник, 8 апреля, подтвердил "Роскосмос".

Как уточняет госкорпорация в своем Telegram-канале, в 11:58 по московскому времени "Союз МС-27" в автоматическом режиме причалил к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС.

Освоение космоса является одной из немногих областей, в которых даже в последние годы Москва и Вашингтон сохранили диалог. 7 апреля на Байконуре прошла встреча главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс. Они обсудили не только сотрудничество на МКС, но и совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Апполон".